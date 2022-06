Adam Sandler a immédiatement regretté de s'être déshabillé sur une plage nudiste

Adam Sandler a immédiatement regretté d'avoir enlevé son maillot de bain alors qu'il nageait sur une plage nudiste en Espagne.

• À lire aussi: Adam Sandler rencontre finalement l’employée qui l’avait reviré de bord

Lors d'une apparition dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, lundi, le comédien a raconté avoir décidé de se mettre nu alors qu'il se baignait dans la Méditerranée pendant le tournage de son nouveau film Netflix, Hustle.

«Je nageais dans la Méditerranée, c'est très salé, la mer là-bas, donc tu flottes. Tu n'as même pas besoin d'essayer de rester à la surface, tu flottes! Alors, je flotte, je m'amuse à flotter [...] Je lève les yeux et je vois une plage, et je commence à m'en approcher, et tout le monde est nu. Ils sont tous à l'aise, personne n'a de problème avec ça. Il y a des personnes âgées nues, des gens qui sont bien foutus, des gens qui ne le sont pas. Tout le monde est nu, ils s'en fichent, ils se sentent juste à l'aise, ils se disent juste: “Ça n'a pas d'importance, c'est moi, je suis nu.”»

Il s'est alors rappelé s'être senti «à l'aise et confiant» sur le moment.

«J'enlève mon maillot de bain et je me dis: “Je ne devrais pas faire ça. Quelqu'un va me prendre en photo et ruiner ma vie. Je vais juste rester sous l'eau.” C'était une erreur, a expliqué la star de 55 ans. Je cherche mon maillot de bain, mais parce que l'eau est tellement salée, les testicules flottaient, donc on pouvait les voir flotter au-dessus de l'eau, et la chose attachée aux testicules flottait aussi. J'essayais de les pousser vers le bas, ils revenaient sans cesse, flottant à la surface.»

Aussi sur le Sac de chips:

s

s