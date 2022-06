Machine Gun Kelly critiqué pour une boucle d’oreille en forme de seringue

Le petit ami de Megan Fox fait encore parler de lui pour les mauvaises raisons.



MGK, qui s’appelle Colson Baker dans la vraie vie, s’est en fait présenté à la première du film Taurus (qu’il a co-écrit et dans lequel il tient la vedette) avec Megan Fox... et une étrange boucle d’oreille en forme de seringue qui contenait un liquide rouge.

Sur Instagram, la rappeur a écrit: «La lune est en poissons mais le film s'appelle TAURUS. Il arrive plus tard cette année...»



Dans sa story Instagram, il a aussi publié une image en gros plan de son singulier ornement accompagnée de la mention: «Le diable se cache dans les détails».

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont eu des réactions variées vis-à-vis de l’imposante boucle d’oreille.

Les conditionnels de MGK l’ont félicité pour son long-métrage, mais quelques internautes ont paru concernés par son choix stylistique inconventionnel.

VT rapporte notamment que, sur Facebook, plusieurs usagers considéraient que la seringue envoyait un message inapproprié aux jeunes fans de l’artiste de 32 ans.

«Avec les surdoses de drogue et les décès au plus haut niveau jamais atteint, mon fils en a fait partie il y a 2 ans... il est mort en pleine santé à 26 ans. C’est une façon dégoûtante d’avoir l’air à la mode !!! J'ai trop mal au ventre !!!!! Honnêtement, ce n'est pas correct !!! La toxicomanie compte !!!!!!», a écrit une personne.



«Des gens meurent à cause de la drogue et des surdoses. Mauvais message, surtout pour la foule de jeunes fans qu'il a. Je suis désolé et je souffre beaucoup pour chaque parent qui perd son enfant à cause de la drogue. Espérons que sa carrière se termine en envoyant ces mauvais signaux», s’est indignée une autre.

Le liquide rouge rouge à l’apparence de sang dans la boucle d’oreille de MGK est sans contredit une référence à la révélation selon laquelle Megan Fox et lui aiment boire le sang l’un de l’autre.



Lors de leurs fiançailles, en janvier dernier, les deux tourtereaux avaient en effet étonné leurs admirateurs en annonçant qu’ils avaient bu leur sang.

Puis, en avril, Megan Fox avait précisé que c’est quelque chose qu’ils font «à l’occasion, lors de rituels».

