Des statues avec une vue de rêve à Rimouski

C’est impossible de marcher dans les rues de Rimouski sans croiser au moins une œuvre du sculpteur québécois Roger Langevin.

Eh oui, vous l’avez deviné, c’est l’heure de la deuxième capsule de votre nouvelle série estivale préférée: Voici une statue.

Au cours des prochains mois, l’équipe du Sac de chips va parcourir les quatre coins du Québec (et peut-être même plus) pour vous présenter des statues.

On le sait, ici, il s’agit pas mal de sculptures et non de statues officielles, mais tant que la sculpture représente un humain ou un animal, on a le droit de parler de statue. Et on voulait vraiment parler de celles de Roger Langevin parce qu’on les aime.

Cette semaine, on vous amène au Bas-Saint-Laurent, le long de la rivière Rimouski pour découvrir l’allée des sculptures, créée par l’artiste que nous avons déjà mentionné deux fois.

On porte une attention particulière à Première envolée, une des sept œuvres qui complète l’espace.

À la semaine prochaine!

