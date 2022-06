Kim Kardashian aurait ruiné la robe mythique de Marilyn Monroe

Plus d'un mois après le Met Gala, la décision de Kim Kardashian de porter la fameuse robe de Marilyn Monroe n'a visiblement pas fini de faire couler de l'encre, car on apprend aujourd'hui que le vêtement est lourdement abîmé.

Rappelons qu'après beaucoup de spéculations, la femme d'affaires de 41 ans s'est présentée au Met Gala, le 2 mai dernier, en arborant la robe mythique que Marilyn Monroe avait portée lorsqu'elle avait chanté pour l'anniversaire du président américain de l'époque, John F. Kennedy. En entrevue, Kim K avait confié avoir dû perdre 16 livres pour réussir à l'enfiler, ce qui en avait choqué plus d'un.

D'ailleurs, il avait été dévoilé par la suite que la star de téléréalité n'avait porté que la robe lors de son arrivée sur le tapis rouge, portant une réplique pour le restant de la soirée pour s'assurer que rien n'arrive à la robe.



Or, il semblerait que les efforts de l'équipe du musée Ripley's Believe It or Not! et de la mère de quatre enfants ont été en vain, car on apprend aujourd'hui que la robe serait ruinée de manière permanente.



C'est en effet ce que Scott Fortner, un collectionneur d'items liés à la légendaire actrice décédée en 1962, reproche à la fondatrice de Skims, sur son compte Instagram.

Celui qui travaille à authentifier des souvenirs en lien avec la vedette blonde a partagé une photo sur laquelle on peut voir la robe dans son nouvel état, telle qu'exposée au musée Ripley's Believe It or Not!. On y voit des déchirures le long de la fermeture éclair, ainsi que plusieurs cristaux manquants.



Sans grande surprise, les internautes ont été nombreux à manifester leur colère. De l'autre côté, les fans de Kim doutent de l'exactitude des photos qui font présentement le tour du web.

