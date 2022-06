«Elle m'a dit "Attends-moi"»: Jacob dévoile des secrets sur sa relation avec Bianca

Ce n’est pas parce que l’aventure est terminée qu’on n’aura pas un peu de drama à se mettre sous la dent.

• À lire aussi: L'île de l'amour: Bianca nous annonce que Derek fréquenterait une autre insulaire

• À lire aussi: L'île de l'amour: 6 insulaires font un live Instagram et on en apprend plus sur l’honnêteté de certains candidats

On sent qu’il y a encore quelque chose entre Jacob et Bianca. Derek est clairement hors de la course. Ce n’est pas mêlant, il s’est tiré dans le pied solide!

La dernière fois qu’on s’est entretenu avec Bianca, on lui avait demandé si elle fréquentait Jacob depuis son retour au Québec. Elle nous avait dit que le duo s’était revu mais qu’il n’y avait rien d’officiel. Vous auriez dû lui voir la face, Bibi n’est pas très bonne menteuse!

Du côté de Jacob, il s’est entretenu avec la YouTubeuse Jade Julien Bernier et en a révélé un peu plus sur son départ et sa relation avec Bianca.

«Le fameux bout où elle me fait un câlin avant que je parte de la maison... Elle m’a dit de l’attendre. Je pense que le fait que je quitte la maison lui a vraiment fait faire un déclic. Elle se sentait bien parce que j’étais encore dans l’aventure [même si elle était avec Derek], mais elle a compris qu’elle avait fait un mauvais choix quand je suis parti», explique Jacob.

Il a aussi mentionné que le duo passait beaucoup de temps ensemble lors des journées de congés, où les insulaires ne sont pas filmés.

Pendant les journées de congé, Bibi et moi on était tout le temps ensemble. C’est comme si on continuait notre relation même si elle était avec Derek. C’est facile avec elle, on avait une bonne affinité. Plus qu’avec Derek et je pense que ça le rendait un peu jaloux», dit-il.

Tout comme Bianca, Jacob ne s’est pas trop avancé sur l’état de leur relation. Il dit qu’ils passent du temps ensemble et qu’il n’est pas craintif concernant les sentiments de Bianca.

On en saura peut-être plus dans les semaines à venir...

Pour voir ou revoir Derek qui se fait complètement détruire pendant l’émission spéciale L’île de l’amour règle ses comptes, soyez au rendez-vous dès 21h ce soir sur les ondes de TVA.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s