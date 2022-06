Un castor cause une panne de courant, d’Internet et de téléphone à lui tout seul

Un rongeur peu soucieux des technologies modernes s’est rendu coupable d’une importante panne de courant et de télécommunications en Colombie-Britannique.



Selon ce que rapporte CTV News, les autorités en sont venues à la conclusion qu’un castor était la cause de la panne du 7 juin dernier lors de laquelle le nord-ouest de la Colombie-Britannique a été privé d’électricité, d’internet, de téléphonie résidentielle et de téléphonie cellulaire pendant plus de 8 heures.

La bête aurait grugé le bas d’un arbre, qui serait ensuite tombé sur des lignes de BC Hydro et de Telus entre les municipalités de Topley et de Houston.



Seuls 21 clients ont été affectés par la panne de courant, mais puisque la fibre optique a été endommagée, c’est tout le nord-ouest de la province qui a été privé de communications avec le monde extérieur pendant de longues heures.



Un porte-parole de BC Hydro, Bob Gammer, a fait savoir qu’on a pu découvrir le coupable grâce aux «grugures» présentes à la base de l’arbre tombé.

«C'est inhabituel, mais cela arrive de temps en temps», a déclaré Gammer. «Je ne serais pas un homme riche si on me donnait un cinq sous à chaque panne de castor, mais cela arrive», a-t-il ajouté avec humour.

Les communautés du nord-ouest de la Colombie-Britannique sont particulièrement vulnérables aux pannes de télécommunications puisque qu’un seul câble de fibre optique relie Prince George à Prince Rupert.



Une nouvelle ligne partant de Vancouver et longeant la côté pourrait toutefois résoudre ce problème à moyen terme.

