Ewan McGregor reçoit des œuvres d'art homoérotiques de fans de Star Wars

Ewan McGregor est toujours surpris quand il ouvre le courrier des fans pour trouver des dessins homoérotiques de Star Wars.

L'acteur écossais reprend le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans la série Disney+ éponyme, 17 ans après avoir incarné le Maître Jedi dans La Revanche des Sith en 2005. Il a retrouvé sa co-star de Star Wars, Hayden Christensen, pour ce projet, et avec lui, l'enthousiasme des fans!

«Il y a beaucoup de fan art homoérotique Obi-Wan/Hayden qui m'est envoyé de temps en temps... C'est toujours un peu une révélation. Vous ouvrez l'enveloppe, vous pensez que vous allez devoir signer quelque chose, et vous vous dites: "Putain de merde !"», a-t-il confié à GQ.

Au cours de cette longue entrevue, Ewan McGregor a aussi évoqué sa brouille avec le réalisateur Danny Boyle, qui lui avait permis de devenir une star avec Trainspotting, après que le cinéaste ait fait jouer Leonardo DiCaprio dans La Plage à sa place. Ils se sont réconciliés bien des années plus tard et ont fini par travailler sur T2 Trainspotting.

«Il y a quelque chose dans l'excitation du fait d'être célèbre qui est difficile à contenir. Je ne sais pas si j'ai réussi ou non à la contenir. Je sais juste que ma relation avec elle est très différente maintenant. Je ne me sens plus comme ce gars-là. Je n'ai pas la même relation avec ma célébrité. C'est une question d'âge et d'expérience, mais aussi de prise de conscience de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. À l'époque, il y avait un côté hédoniste dans ma vie, qui a fini par ne pas convenir au reste de ma vie.»

