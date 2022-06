Mélanie Maynard a essayé la recette de «coca-cola santé» de TikTok et elle trouve que «ça peut»

Ne reculant devant rien, Maynard a goûté à la recette qui mélange du vinaigre balsamique et de l’eau pétillante.

Depuis quelques jours, les personnes qui consultent le réseau social TikTok sont fascinées par une recette de cola soi-disant «santé» à faire soi-même à la maison.

La recette est simple: un soupçon de vinaigre balsamique et de l’eau pétillante.



Le résultat donne une apparence semblable à la célèbre boisson gazeuse, mais en ce qui concerne le goût, c’est une autre histoire.

C’est la conclusion à laquelle est arrivée mon collègue Philippe, qui a aussi fait le test.

L’animatrice de l’émission On part ça d’même! diffusée sur les ondes de WKND 99.5FM, Mélanie Maynard, semble être arrivée à la même conclusion.

Elle a aussi partagé sur TikTok son essai de la recette de l’heure, et après sa première gorgée, son analyse était: «Mmmm. C’est pas bon.»

Cependant, après avoir ajouté un peu de vinaigre balsamique dans le mélange, elle s’est ravisée.

«Ben ça peut!», s’exclame-t-elle, visiblement flabbergastée par sa découverte.



Elle tend ensuite les ingrédients à son collègue Marc-Antoine Nunez qui abonde dans son sens.

Anne-Marie Withenshaw, elle, est plus dubitative.



«C’est potable. C’est comme un Perrier avec de la vinaigrette. Mais ça crie “brûlures d’estomac”», dit l’ancienne VJ de Musique Plus.

Bref, le meilleur moyen de savoir si c’est vraiment bon, c’est de le tester vous-mêmes!

