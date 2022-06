Charlie Sheen soutient finalement le compte OnlyFans de sa fille Sami

Charlie Sheen a changé d'avis et est désormais favorable à ce que sa fille Sami s'inscrive sur OnlyFans.

Sami Sheen, 18 ans, a dévoilé le 13 juin qu'elle créait un profil sur la plateforme d'abonnement, connue pour ses contenus coquins. Juste après l'annonce-choc, la star de Two and a Half Men a déclaré qu'il «ne tolérait pas» ce choix, ajoutant que la création du compte «n'a pas eu lieu sous mon toit», rejetant ainsi la faute sur son ex-femme Denise Richards.

La mère de la jeune femme avait alors répondu: «Sami a 18 ans, et cette décision n'était pas basée sur la maison dans laquelle elle vit.»

Vendredi, l'actrice de Wild Things a déclaré publiquement son soutien au profil de Sami en postant: «J'aimerais avoir la confiance que ma fille de 18 ans a. Et je ne peux pas non plus porter de jugement sur ses choix. J'ai fait Wild Things et Playboy, très franchement son père ne devrait pas l'être non plus. J'ai appris l'existence de @onlyfans au cours des derniers mois. Le jugement dont le site fait l'objet vient du fait que des femmes & des hommes de l'industrie des films pour adulte sont là-dessus. J'imagine qu'ils sont aussi sur Instagram et Twitter».

Charlie Sheen n'a pas tardé à lui emboîter le pas et a publié un autre communiqué exprimant lui aussi son soutien à Sami.

«Denise a éclairé une variété de points importants, que, dans ma hâte, j'ai négligé et écarté. Maintenant plus que jamais, il est essentiel que Sami ait un front parental uni sur lequel s'appuyer, alors qu'elle se lance dans cette nouvelle aventure. À partir de maintenant, elle l'aura», a-t-il déclaré, rapporte Us Weekly.

Charlie Sheen et Denise Richards ont été mariés entre 2002 et 2006 et elle a obtenu la garde légale exclusive de leurs filles Sami et Lola, 17 ans, en 2010.

