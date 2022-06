Dwayne Johnson fait un cadeau incroyable à sa cousine

Dwayne Johnson a surpris sa cousine en lui offrant une voiture et une nouvelle maison.

La star de cinéma la mieux payée d'Hollywood a partagé une vidéo de l'arrivée de sa cousine dans sa nouvelle maison avec ses 323 millions de followers sur Instagram.

Dans le clip, il se tient derrière Sarona Snuka, ses mains couvrant ses yeux.

Alors qu'il la guide dans sa nouvelle demeure, on peut l'entendre dire: «OK, nous t'aimons tellement cousine, nous sommes si fiers de toi. Bienvenue dans ta nouvelle maison.»

Sarona Snuka est alors submergée par l'émotion et pleure en voyant ce que son célèbre cousin a fait pour elle.

«Putain de mer*e. Je ne peux pas...», dit-elle en câlinant la star de Jumanji: Bienvenue dans la jungle.

Dans la légende, l'ancien lutteur professionnel a expliqué plus en détail leur lien spécial.

«Je connais ma cousine Sarona depuis qu'on est tout petits. Mec, cette fille a traversé des moments difficiles, mais peu importe ce que la vie lui réserve, elle était TOUJOURS déterminée à briser le cercle vicieux et à devenir un exemple fort et inspirant de mère célibataire pour ses deux plus grandes inspirations: ses filles, Milaneta et Maleata.»

Il a également révélé que, comme lui, Sarona était lutteuse.

«C'est tellement difficile de devenir lutteuse professionnelle. Et c'est encore plus difficile si vous êtes une femme. Sarona (comme beaucoup de femmes incroyables dans la lutte professionnelle) a décidé il y a longtemps qu'elle allait faire ce qu'il y a à faire, gagner le respect des autres dans la lutte professionnelle et elle s'est assurée que les moments difficiles qu'elle a vécus étaient toujours sa RAISON de TRAVAILLER PLUS DUR et de ne jamais les laisser devenir une EXCUSE pour ABANDONNER, a-t-il écrit. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est pourquoi mon cœur est fier.»

Plus tard dans la journée, Dwayne Johnson lui a également offert une toute nouvelle voiture.

