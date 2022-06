Elle prétend gagner 10 000$ par mois en vendant son crachat, ses retailles d’ongles, ses vieux bas et le reste de ses cochonneries

Une femme affirme faire fortune en mettant sur le marché une panoplie d’articles personnels qui pourraient être qualifiés de «déchets».



Rebekka Blue, de la Caroline du Nord, gagne sa vie en se faisant connaître sur les réseaux sociaux et en dévoilant des aspects privés de sa personnalité sur OnlyFans.

Mais, comme le rapporte le New York Post, pour arrondir les fins de mois, elle vend (entre autres) l’eau sale de sa baignoire, son stérilet déjà employé, les poils de ses aisselles, ses vieux écouteurs et ses Q-Tips usagés.



Et ça marche!

Sur Instagram, elle se targue d’empocher environ 10 000 dollars par mois grâce à ce commerce non-orthodoxe.

«Si j'ai envie d'une nouvelle garde-robe, je peux vendre mes vêtements sales pour obtenir de nouveaux articles», a expliqué Blue au Mirror.

«J'offre un service de vente qui apporte du plaisir et fait que les acheteurs se sentent bien dans un environnement sécuritaire.»



Elle vend ses bas, ses bobettes et ses collants au montant moyen de 50 dollars, mais lorsqu’elle reçoit des demandes spéciales «bizarres» (comme des résidus de grattage de langue ou des coton-tiges bien beurrés de cérumen), elle n’hésite pas à faire monter le prix en conséquence.

En plus des biens tangibles, c’est le fait qu’elle offre aussi une «expérience» qui, selon elle, contribue au succès de sa lucrative entreprise.



«Je gagne essentiellement de l'argent avec tout ce qui est attaché à mon corps», a-t-elle déclaré.

Si vous êtes découragé du genre humain, vous pouvez vous consoler en vous disant qu’elle fait cela dans un but noble: elle veut mettre sur pied un refuge pour animaux.

Sauvez un raton-laveur! Achetez des retailles d’ongles.

