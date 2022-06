Le condo de Marie-Lyne Joncas est à vendre et elle a baissé son prix

Pas facile de trouver où se loger ces temps-ci. Si jamais, sachez que Marie-Lyne Joncas a mis son condo à Montréal à vendre il y a deux semaines et elle a déjà baissé son prix de 15 000$.

Ce beau condo composé de deux chambres à coucher, d’une salle de bain et d’une terrasse privée pourrait être à vous pour la somme de 445 000$.

D’abord mis en vente à 460 000$, le condo est situé dans le quartier Rosemont-La Petite-Patrie et est toujours disponible.

En plus d’avoir une belle terrasse et énormément de lumière, le condo comprend un stationnement et une cuisine à aire ouverte qui donne sur la salle à manger et le salon.

La description complète est juste ici.

