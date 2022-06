Le générique de The Office recréé avec des Minions

Pour un certain type de fans d’humour, il n’y a rien de plus drôle que de voir un homme corpulent tomber par terre en tenant une gigantesque marmite de chilli.

• À lire aussi: Elle crée des Converse aux couleurs de Dans une galaxie près de chez vous et on en veut

Pour ces gens, rien ne pourrait rendre cette scène mythique de la série The Office plus drôle... rien sauf peut-être des Minions...

Dans le but de faire la promotion du film Minions: The Rise Of Gru, NBC a recréé le fameux générique d’ouverture de The Office en substituant les personnages avec les petites créatures jaunes.

Donc au lieu de Pam, Jim, Dwight, Kevin, Stanley et les autres, ce sont les Minions qu’on peut voir recréer des scènes mémorables de la série. Et à la place du patron Michael Scott, on a Gru, le leader des Minions qui, tout comme Michael, est interprété par Steve Carell.

Minions: The Rise Of Gru prend l’affiche le 2 juillet. The Office est toujours disponible sur Netflix au Canada.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s