Peter Macleod supprime une publication qui fâche les gens

N’importe quel amateur de cuisine et de barbecue sait que l’outil culinaire le plus important à avoir dans son arsenal pour l'été est un four à pizza au bois. C’est évident.

• À lire aussi: Peter MacLeod «aperçoit» un étrange ovni dans le ciel

• À lire aussi: Un chroniqueur français se moque de la version québécoise des Chefs et, du coup, ça fait réagir

Depuis un certain temps, Peter Macleod s’est lancé dans le monde de la cuisine et offre plusieurs produits en épicerie, mais surtout un four à pizza au bois au prix modique de 3000$.

Photo courtoisie, Eric Myre

Il en a fait récemment la promotion sur sa page Facebook et ça ne s’est pas passé comme il aurait souhaité.

La Clique du Plateau

L’humoriste et amateur de pizza cuite dans un four à bois a reçu plusieurs commentaires négatifs sur sa publication et l’a immédiatement supprimée.

La Clique du Plateau

On vous montre la vidéo en question.

On ne sait pas ce qui a le plus choqué les gens, Peter Macleod qui fait des vidéos de cuisine, ou Peter Macleod qui vend un four à pizza à 3000$?

Dans tous les cas, on a quand même une solution pour tous. Si vous trouvez que quelque chose est trop cher, vous pouvez envisager l’option de ne pas l’acheter.

Bon été.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s