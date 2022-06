Un incident dans la foule force Charlotte Cardin à interrompre son spectacle

La chanteuse Charlotte Cardin a récemment été obligée de mettre un spectacle sur pause, le temps de régler un différend dans la foule.



Les images montrant un nébuleux incident ont commencé à se propager, ce dimanche, via TikTok.

Dans la vidéo publiée sur le compte d’une fan de Charlotte Cardin (et donc, pas sur le compte officiel de l’artiste), on peut voir la chanteuse visiblement contrariée de devoir interrompre sa chanson.



«This is a safe space, guys, qu’est-ce qui se passe?», dit-elle avant de demander aux agents de sécurité de venir «dealer» avec la situation.



Cardin explique ensuite qu’elle croyait d’abord qu’une personne s’était évanouie, mais qu’il ne s’agissait que d’un «petit drama».

Mais éventuellement, avec les cris de la foule, elle semble comprendre qu’un individu aurait un comportement déplacé et pour cette raison, elle fait une mise au point.

«Ici, sachez-le, c'est vraiment un safe space, alors j'apprécie les gens qui se sentaient juste pas bien en la présence de cette personne-là et que vous me l'ayez flaguée. C’est vraiment important», s’exclame celle qui a volé la vedette au plus récent gala des Juno Awards.

«Y'a pas de fucking lourd qui va vous toucher de façon inappropriée. Ça se passe pas ici», insiste-t-elle par la suite,

Elle reprend ensuite la pièce Sex To Me où elle était rendue, en «faisant semblant que tout ça n’est pas arrivé».

Mais qu’est-ce qui s’est donc passé pour que Cardin doive ainsi arrêter sa chanson?



Selon le même compte TikTok qui a publié la vidéo initiale, c’est un homme qui, dans la foule, aurait touché des spectatrices de façon inappropriée.

Toutefois, sur le site QC Scoop, on peut lire que la personne fautive serait partie du balcon pour rejoindre quelqu’un d'autre au parterre et qu’en se faisant un chemin dans la foule, elle touchait les gens pour pouvoir passer.

QC Scoop précise aussi que les images auraient été captées lors du spectacle du 21 juin dernier, au MTELUS à Montréal.

