Elle répond parfaitement à ceux qui disent que son chum devrait être avec une fille mince

Alicia Mccarvell est une utilisatrice de TikTok assez populaire qui fait des vidéos avec son copain au quotidien. Elle est devenue virale récemment et, malheureusement, ce n’est pas pour les bonnes raisons.

• À lire aussi: À VOIR: Une conseillère du Dakota du Nord remet un homophobe à sa place

• À lire aussi: En vacances avec P.K. Subban, Lindsey Vonn remet à leur place ceux qui commentent son corps

C’est une simple vidéo de «transition de look», dans laquelle elle montre ses looks d'avant et d'après sa préparation pour un mariage, qui a déclenché une tonne de commentaires.

Comme l’explique Mccarvell, les standards de beauté de la société ont beaucoup influencé la plupart des messages sous la vidéo. On vous laisse aller les voir, mais beaucoup s’attardent au fait qu’un homme qui correspond aux standards de beauté soit en couple avec une femme grosse.

Une réponse parfaite

Quelques jours plus tard, celle qui a plus de 700 000 abonnés sur Instagram est revenue sur la situation dans une autre vidéo.

«Il n’y a rien de différent entre ce que mon copain et moi faisons dans la vidéo et ce que tous les autres couples font. La mienne est devenue virale évidemment et nous savons tous pourquoi», dit-elle.

«C’est parce que selon les standards, nous n’avons pas de sens. [...] On en est venu à se dire [en tant que société], que quelqu’un qui a l’air de mon copain ne peut clairement pas être avec une femme plus grosse. [...] C’est comme dire qu'à cause de mon corps, je ne suis pas digne de lui et qu’une femme plus mince le serait», explique-t-elle.

• À lire aussi: Mélanie Maynard rétorque à ceux qui l’accusent de Photoshop sur la Une du Clin d'Oeil

• À lire aussi: Varda Étienne lance un magnifique message pour l'acceptation de son corps avec une rare photo en bikini• À lire aussi: En vacances avec P.K. Subban, Lindsey Vonn remet à leur place ceux qui commentent son corps

Il y a beaucoup de grossophobie à déconstruire, maintient la créatrice vidéo.

«Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que malgré qu’il reçoit des messages privés d’autres femmes, elles mettent de l’avant leur corps et non leur personnalité. Ce que mon copain aime de moi c’est mon humour, ma positivité et la complicité que nous avons ensemble. C’est au-delà du physique», ajoute-t-elle.

Malgré cet incident, Alicia et Scott sont heureux et ils continuent de publier des vidéos sur TikTok.

La morale de cette histoire? Vos propres insécurités ne méritent pas d’être envoyées aux autres, certainement pas à des inconnus.

Profitez de l’été!

À voir aussi sur Le Sac de chips

s

s