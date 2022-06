5 jeux de société (le fun pour vrai) à essayer cet été

Dès qu’arrive l’été, la majorité des Québécois en profite pour passer du temps de qualité dehors.

Pour enflammer les soirées chaudes d’été sur le balcon ou pour rendre les jours de pluie moins plates dans la véranda, rien de mieux que de regrouper famille et amis autour d’un jeu de société l’fun. En manque d’inspiration?

Voici 5 suggestions de jeux, tous disponibles chez Randolph, indispensables pour l’été:

Zéro à 100

Zéro à 100 est le jeu idéal pour l’équipe du Sac de chips. Un jeu d’estimations (déjà, on aime ne pas avoir à être précis) et le but est de trouver des cartes avec des questions qui vont avec la réponse mise sur la table. Bon, ça n’a pas l’air clair comme ça, alors voici un exemple.

Si le chiffre est 0, vous pourriez mettre votre carte «Combien de fois est-ce que les Maple Leafs ont gagné la coupe Stanley depuis 1968». Ça serait une excellente réponse parce qu’évidemment, c’est la bonne hehehehehehehehe.

Parfait pour tous ceux qui n’ont pas la patience de jouer à des jeux dans lesquels il faut chanter, dessiner ou «gosser» quelqu’un qui fait du kayak avec de la plasticine en 17 secondes.

2-12 joueurs, pour les 12 ans et plus.

TTMC? – Format de voyage

Dans TTMC?, ceux qui se croient intelligents risquent de gagner gros (ou de perdre gros, ça dépend s’ils sont intelligents pour vrai ou pas).

Ce jeu de connaissances générales vous permet d'autoévaluer vos connaissances sur divers sujets. Vous devez choisir une question qui va de 1 à 10, 1 étant le plus facile, 10 étant le plus difficile.

Par exemple, si la carte affiche astrophysique et que par malheur vous n’êtes pas Hubert Reeves, on vous conseille de ne pas miser gros. Si vous répondez correctement, vous avancez le nombre de cases associé à la question.

Cette nouvelle version est parfaite à apporter en voyage. Vous pouvez maintenant vous sentir niaiseux n'importe où!

2-16 joueurs, pour les 14 ans et plus.

Club Vidéo

Club Vidéo est parfait pour tout le monde qui a déjà souhaité devenir comédien, mais qui avait trop peur de se faire chicaner par Gilbert Sicotte.

En criant (mais gentiment), mimant ou citant des passages de films, vous devrez faire deviner des films mythiques aux autres joueurs.

On a déjà hâte d’entendre mononcle réciter la dureté du mental.

4-12 joueurs, pour les 12 ans et plus.

Troupeau

Vous avez toujours voulu être comme tout le monde, tellement que votre mère vous demandait constamment si vous alliez vous lancer en bas du pont si tous vos amis le faisaient? (Hey, ça dépend maman, le pont est-il en feu?)

Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous: vous allez enfin pouvoir rayonner par votre manque d’originalité avec Troupeau, le jeu pour vous.

Chaque ronde, une question est posée et chaque joueur doit répondre en secret. Pour gagner, vous devez répondre la même chose que les autres joueurs autour de la table.

Vous aurez compris que ce n’est pas le temps d’être funky ni d’être unique. Oubliez tout ce que vous avez appris dans vos cours d’art dramatique ET RENTREZ DANS LE RANG!

4-20 joueurs, pour les 10 ans et plus.

Marrakech

Avec ce jeu, nous vous ferons découvrir un monde merveilleux, splendide. Vous verrez défiler des merveilles devant vos yeux!

Eh oui, les plus avertis auront compris notre très subtile référence à Aladdin pour vous faire découvrir notre prochain choix, un jeu qui se passe dans l’univers de marchand de tapis.

Pour jouer à Marrakech, vous vous transportez dans un marché et vous déplacez Assam, l'organisateur de la vente, à l’aide d’un dé. Si un joueur amène Assam sur le tapis d’un autre, il doit lui payer une dîme et peut ensuite poser son propre tapis sur une case adjacente. À la fin du jeu, le joueur le plus riche gagne.

Parfait pour jouer en écoutant la trame sonore de Aladdin. UN NOUVEAU MONDE!

2-4 joueurs, pour les 8 ans et plus.

Tous ces jeux sont disponibles aux nombreuses succursales du Randolph Pub Ludique, l’endroit parfait pour essayer le jeu avant de l’acheter! Vous pouvez également vous les procurer en ligne.