Anne-Marie Losique et Bruno Blanchet prennent la pose ensemble et c’est intrigant

AML et celui qui l’a si souvent imitée sont réunis sur un cliché.



L’ancienne animatrice de Box-Office à Musique Plus et le comédien Bruno Blanchet ont passé du temps ensemble, ce jeudi, si l’on se fie à une publication Instagram de Losique.

«Tout ce que je peux dire c’est que quelqu’un finira complètement trempé... mais qui ? 😉 Bon long weekend !!», a écrit AML pour accompagner la photo où elle apparaît en compagnie de Blanchet.



Le mot-clic #JustePourRire pourrait être un indice de ce que trament les deux artistes, mais pour l’instant, nous n’en savons pas plus.

Bruno Blanchet a longtemps imité Anne-Marie Losique, en la caricaturant à l’extrême.

Plus récemment toutefois, ils sont apparus ensemble dans la humoristique La Mélancolite, dont les textes sont justement signés de la plume de Blanchet.

