Avril Lavigne a recréé la pochette de son album emblématique «Let Go» 20 ans plus tard et le résultat est saisissant

Pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie de son premier album, Avril Lavigne a préparé un petit «stunt» sur TikTok.



La chanteuse canadienne, qui est aujourd’hui âgée de 37 ans, est retournée sur les lieux du crime pour ainsi dire.

Non, elle n’est pas allée au studio où elle avait enregistré les pièces de son album Let Go, qui est paru le 4 juin 2002.



Elle a plutôt repris la pose, sur Canal Street, à New York, où avait été captée la photo ornant la pochette de son disque phare.



En revoici l’image:

C’est sur TikTok que Lavigne a partagé à ses fans le résultat de ce Avant/Après saisissant:

Elle a choisi de le faire sur la pièce I’m Just A Kid du groupe Simple Plan, qui a justement lancé le défi, il y a quelque temps, de faire des comparaisons Avant/Après.

Des artistes comme Will Smith, Ed Sheeran et bien sûr Simple Plan y avaient participé.



Avril Lavigne, quant à elle, a récemment sorti une version de luxe de son album culte.

