Justin Trudeau serait «dégoûtant» torse nu... selon Poutine

Alors que son pays continue d’envahir l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine ne porte pas les chefs d’État occidentaux, dont Justin Trudeau, dans son cœur. Selon lui, ces derniers abusent de l’alcool, ils sont lâches et ils seraient dégoûtants à regarder torse nu.

En visite officielle au Turkménistan, jeudi, Poutine s’en est pris à ses homologues occidentaux, qui s’étaient moqués de lui en plein sommet du G7.

Lors d’une rencontre, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a en effet proposé, à la blague, qu’ils enlèvent leurs vêtements pour montrer au président russe qui sont les plus forts. Justin Trudeau a ensuite ajouté son grain de sel, en proposant de reproduire la photo de Vladimir Poutine, torse nu et à cheval, dans les montagnes d’une région sibérienne.

AFP

AFP

«Un spectacle dégoûtant»

Le président russe n’a de toute évidence pas apprécié les moqueries. En point de presse, il a affirmé que, contrairement à lui, les dirigeants de l’Ouest abusaient de l’alcool et ne faisaient pas de sport.

«Je pense que ce serait un spectacle dégoûtant de toute façon», a-t-il soutenu, ajoutant que pour bien paraître «il faut arrêter de consommer de l’alcool et [se débarrasser] d’autres mauvaises habitudes, et faire de l’exercice physique et du sport».

ROGER GAGNON/AGENCE QMI Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en kayak, après la fin du caucus libéral du Canada, à Saguenay, le vendredi 26 août 2016. ROGER GAGNON / AGENCE QMI

En effectuant une simple recherche Google, Vladimir Poutine pourrait toutefois constater que Justin Trudeau a déjà pris la pose torse nu... et qu’il s’est même déjà adonné à un combat de boxe.

Rappelez-vous: en mars 2012, le premier ministre canadien, qui était alors simple député libéral à la Chambre des communes, avait battu le sénateur conservateur Patrick Brazeau dans un combat de boxe amical.

ERROL MCGIHON/THE OTTAWA SUN/QMI AGENCY

Justin Trudeau est aussi un amateur de jogging. En 2017, il avait invité le président mexicain de l’époque, Enrique Peña Nieto, pour une course matinale sur le pont Alexandria, à Ottawa.

− Avec les informations du Washington Post