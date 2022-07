Elle amène du rhum à l'hôpital pour offrir un dernier verre à son père qui est sur le point de mourir

Une jeune femme a posé un geste audacieux, mais chaleureux, à l’égard de son père mourant.



Pennelope Ann, de l’Australie, a fait sourire des millions d’utilisateurs de TikTok à travers le monde avec une courte vidéo publiée récemment.

Alors que son père était hospitalisé en raison d’une longue maladie, elle a fait fi des règles en emmenant dans sa chambre une canette de Bunderberg, une marque de rhum & coke populaire au pays des kangourous.



Dans sa vidéo, on peut la voir insérer une seringue dans la canette et en aspirer une petite quantité pendant que sa mère explique le plan à son père.



«On t’a amené du rhum, papa. On va le mettre dans une seringue et on va la mettre dans ta bouche», explique la femme à l’homme très affaibli qui gît dans le lit.

La jeune femme se penche alors et envoie le précieux liquide dans la bouche du père.

Celui-ci réagit à peine, mais lorsqu’on lui demande si ça goûte bon, on le voit hocher de la tête, au grand plaisir des deux femmes de sa vie.



«Hell yeah!», s’exclame alors Pennelope, fière de son coup.



«Un dernier verre avec papa avant que son esprit ne retourne dans l'univers. Jusqu'à ce qu'on se croise à nouveau, mon vieux. Je t’aime», a-t-elle écrit dans le message accompagnant sa publication vue près de 2 millions de fois jusqu’à présent.

Après le décès de son père survenu dans la nuit suivant le petit shooter de rhum, la jeune Australienne a publié une nouvelle vidéo pour remercier la communauté de TikTok pour les messages de soutien, mais pour apporter un éclairage sur quelques éléments qui suscitaient des questionnements dans la première vidéo.



C’est ainsi que l’on a pu apprendre que la vidéo d’une trentaine de secondes publiée quelques jours avant est en réalité extraite d’une vidéo d’une quinzaine de minutes que Pennelope a enregistrée pour se souvenir de ses dernières interactions avec son père.



Elle précise aussi que son père souffrait de maladie pulmonaire obstructive chronique depuis plusieurs années, et que plusieurs autres complications de santé étaient venues perturber sa qualité de vie dans les derniers temps.

Sa mère et elle sont ravies de savoir qu’elles ont ému des centaines de personnes à travers le monde, et se disent sereines et soulagées de savoir que l’homme de la famille ne souffre plus.

