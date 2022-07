Hélène Boudreau, la fille de l’UQAM, s’est fait limer les dents et ses admirateurs sont consternés

Boudreau a terrifié ses fans au cours de la fin de semaine avec une vidéo tournée chez le dentiste.

Hélène Boudreau, qui s’est apparemment très bien remise de la saga des oursons en gelée, était récemment dans un centre dentaire pour se faire installer des facettes.

Des facettes dentaires sont des coquilles qui sont posées sur les dents pour en améliorer leur couleur, leur forme ou leur positionnement.



Sauf que – et c’est là tout l’enjeu du présent article – des gens disent qu’il n’est pas nécessaire de faire limer ses dents au préalable, et d’autres insistent sur le fait que, oui, c’est important.

Boudreau, quant à elle, a fait le choix de les faire limer et a montré le résultat sur Instagram.

Capture d'écran / Instagram @iamhely

Dans la courte vidéo, où elle joue un peu la comédie, elle semble stupéfaite de voir que ses dents sont maintenant pointues.



Ses abonnés l’ont été tout autant!

«Un dentiste qui lime à ce point une dent saine pour mettre une facette, c’est pas un dentiste!», écrit l’un d’eux.



«Ce ne sont pas des facettes, les dentistes qui disent ça sont des menteurs et des voleurs, ce sont des couronnes, les dents ne repoussent pas, ça ne se lime pas. Désolée, tu porteras un dentier à 45 ans», commente quelqu’un d’autre.

«Pourquoi faire ça? T'avais des belles dents avant, non...?», se demande à son tour une internaute.



Consciente que sa nouvelle dentition suscitait la controverse, Boudreau a remis les pendules à l’heure en expliquant qu’il ne s’agissait que d’une étape dans le processus et que ce n’était pas le résultat final.

«Calmez-vous, c’est des facettes. C’est le processus et c’est normal que ça soit comme ça! 🥴 Oui, je me suis renseignée avant, et le dentiste m’a tout expliqué. Je trouvai juste drôle ma réaction (sic)», a indiqué la principale intéressée.



D’ailleurs, dans ses plus récentes publications en story, on peut s’apercevoir que ses dents ont retrouvé une apparence moins épeurante.

Capture d'écran / Instagram @iamhely



Mais le débat quant à savoir si elle devra porter des prothèses dentaires à 45 ans continue de faire rage...

