Ils enfilent leurs plus beaux habits pour la première de Les Minions et ça devient viral

On a déjà vu des gens s’habiller en Jedi pour la première d’un film de Star Wars, d’autres en leur super-héros préféré à la sortie du dernier Avengers et même des papas dévoués qui se déguisent en prince pour aller voir un film avec leur fille au cinéma.

On peut comprendre le dévouement.

Honnêtement, ce groupe de «gentlemen» s’est vraiment surpassé en matière de costume pour aller voir un film au cinéma.

Le groupe d’au moins 10 gars a enfilé ses plus beaux habits afin de se rendre à la première du film Les Minions: Il était une fois Gru et les résultats sont quand même hilarants.

Dans la version originale publiée sur tous les réseaux sociaux inimaginables, on peut les voir se rendre à la salle de visionnement et attendre impatiemment le film. À ce jour, la vidéo a amassé plus de 34 milions de mention j'aime sur Tiktok.

Depuis, tout le monde a repris le concept et c’est devenu viral.

Imaginez vous rendre au cinéma avec votre enfant et voir 20 gars débarquer en veston pour aller voir Les Minions. C'est quand même drôle!

Pour votre information, on n’a pas encore vu le film mais notre patron Benoît l’a vu, lui, et n’a pas vraiment aimé ça.

On est pas mal certain qu’il est juste fâché.

