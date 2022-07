Marianne St-Gelais publie une photo de son nouveau chum

Marianne St-Gelais est amoureuse, et elle avait envie de le crier, publiquement, sur tous les toits!



Ce week-end, sur son compte Instagram, l'ancienne patineuse de vitesse a publié une photo avec son amoureux, Raphaël, qu'elle qualifie comme étant «sa personne».



Raphaël Maheux est courtier hypothécaire. Il a déjà joué dans la Ligne junior majeure du Québec, dans l'équipe des Remparts.

Il faut dire que Marianne et Raphaël sont assez discrets sur les réseaux sociaux quant à leur relation. La médaillée olympique a déjà, dans les derniers mois, dévoilé quelques bribes de leur quotidien dans ses stories, mais seulement à quelques rares occasions, et jamais de photos d'eux ensemble.

On ne sait pas exactement depuis quand les tourtereaux sont ensemble, mais Marianne lui avait fait une adorable déclaration d'amour pour la Saint-Valentin, en février de cette année. Auparavant, elle était en couple avec Elie, depuis août 2019.



On souhaite beaucoup de bonheur à Marianne et Raphaël!



