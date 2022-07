Travis Barker et Kourtney Kardashian brisent le silence après l'hospitalisation du musicien

Travis Barker et Kourtney Kardashian ont rompu leur silence sur l'hospitalisation du rockeur.

Le batteur de Blink-182 a été transporté d'urgence au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles mardi pour une pancréatite, soit une inflammation du pancréas. Il a confirmé, samedi, la raison de son hospitalisation dans ses Stories Instagram.

«Je suis allé faire une endoscopie lundi en me sentant bien. Mais, après le dîner, j'ai développé une douleur atroce et j'ai été hospitalisé depuis, a-t-il écrit. Pendant l'endoscopie, on m'a retiré un très petit polype situé dans une zone très sensible, généralement manipulé par des spécialistes, qui a malheureusement endommagé un tube de drainage pancréatique critique. Cela a entraîné une pancréatite grave, potentiellement mortelle.»

Il a conclu: «Je suis tellement reconnaissant que grâce à un traitement intensif, je vais actuellement beaucoup mieux.»

Sa femme Kourtney, qui a été photographiée en chemin pour l'hôpital avec lui, a également parlé de l'expérience dans ses Stories Instagram.

Publiant directement après son mari, elle a écrit: «Oh, quelle semaine effrayante et émouvante ce fut. Notre santé est primordiale et parfois nous tenons pour acquis la rapidité avec laquelle elle peut changer. Travis et moi sommes allés ensemble faire une endoscopie de routine et il s'est retrouvé avec une pancréatite grave et potentiellement mortelle.»

Elle a remercié les fans pour leur soutien, Dieu pour «avoir guéri (son) mari» et le personnel médical de Cedars-Sinai pour «avoir pris si merveilleusement soin» d'eux deux.

