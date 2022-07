David Harbour de Stranger Things a connu Lily Allen sur une application de rencontre

David Harbour a révélé qu'il avait bel et bien fait connaissance avec sa femme, Lily Allen, sur une application de rencontre.

Dans une interview avec GQ Hype, l'acteur de Stranger Things a révélé que la musicienne et lui avaient deux histoires sur la façon dont ils se sont rencontrés - une fausse histoire à propos d'eux se rencontrant dans les coulisses d'un talk-show et l'histoire vraie de leur correspondance sur Raya, une application de rencontres pour personnes célèbres.

«J'étais seul à Londres, je faisais Black Widow. Sur cette application, j'avais des rendez-vous et tout ça, se souvient-il. Et oui, j'ai commencé à échanger des textos avec elle, elle était en Italie à l'époque – nous nous sommes retrouvés, nous sommes allés à un rendez-vous au Wolseley (restaurant à Londres), et c'était, vous savez, elle est vraiment incroyable.»

Lorsqu'on lui a demandé quand il était tombé amoureux de la chanteuse britannique, David a identifié une conversation «brutalement honnête» qu'ils avaient eue lors de leur troisième rendez-vous.

«Elle prétend être tombée amoureuse de moi au premier regard - je veux dire, qui ne le ferait pas? Je me souviens du moment exact. C'était notre troisième rendez-vous. J'étais juste dans cette phase, où j'étais... Je vais juste être brutalement honnête à propos de tout, parce que pourquoi mentir? Et je lui ai dit quelque chose sur ma vie, à propos de mes croyances... Il faudrait une personne vraiment extraordinaire pour accepter les choses que j'ai dites. Et je me souviens avoir pensé: "Wow, c'est quelqu'un avec qui je veux être."»

David Harbour et Lily Allen ont commencé à se fréquenter en 2019 et ils se sont mariés à Las Vegas en septembre 2020. Cela marque son premier mariage et le deuxième de la chanteuse - elle était auparavant mariée à Sam Cooper, le père de ses deux filles.

