Fusillade du «4th of July»: 2 M$ amassés sur GoFundMe pour un bambin orphelin

Imaginez si vous deviez vous rendre à des festivités avec vos deux parents et, qu’en un claquement de doigts, vous retrouviez orphelin. C’est le cas du petit Aiden McCarthy, deux ans, qui a perdu son père et sa mère lors de la fusillade survenue en pleine parade du Jour de l’Indépendance, lundi.

À la suite du carnage survenu à Highland Park, en banlieue de Chicago, lundi dernier, de purs inconnus sont tombés sur le petit Aiden, alors qu’il marchait seul et ensanglanté de la tête aux pieds. Ses parents, Irina et Kevin McCarthy, sont parmi les victimes assassinées lundi.

PHOTO tirée de Twitter Le petit Aiden McCarthy, deux ans

Lorsqu’elle a appris que les parents d’Aiden ne reviendraient pas, la communauté de North Shore a fait ni une ni deux et s’est mobilisée pour aider le bambin de deux ans en lançant un GoFundMe, mardi soir.

PHOTO tirée de GoFundMe Irina et Kevin McCarthy, les parents du petit Aiden

Au moment d’écrire ces lignes, les fonds avaient atteint les quelque 2,4 M$ sur un objectif de 500 000 $, et ce, en moins de 24 heures.

«À deux ans, Aiden se retrouve dans une situation impensable: grandir sans ses parents», écrit l’instigatrice de la campagne de sociofinancement dédiée au bambin, Irina Colon.

Mme Colon a lancé cette levée de fonds pour soutenir Aiden et les soignants qui seront chargés de l’élever et d’en prendre soin élever, de soigner et de soutenir Aiden et ses soignants alors qu’il entreprend ce voyage inattendu», inscrit Mme Colon.

«Il ne comprend pas»

Selon les dires du grand-père d’Aiden, le jeune aurait été protégé des tirs par la dépouille de son père, rapporte le Chicago Tribune.

«Quand je suis allé le chercher à la station de police, [Aiden] m’a dit: “Est-ce que maman et papa reviennent bientôt?”», a confié le grand-père. «Il ne comprend pas.»

Au total, sept personnes ont perdu la vie aux mains d’un tireur perché sur le toit d’un immeuble, alors qu’elles célébraient l’Indépendance des États-Unis.

− Avec les informations du Chicago Tribune