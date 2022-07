Une statue de Gandhi intrigue à Brossard

Au cœur du Brossard défusionné depuis 18 ans, à l'ombre du boulevard Taschereau et de ce qu'il a de plus beau à offrir (rien), se cache un tout petit buste du père de la nation indienne moderne... Gandhi.

Mais voyons, pourquoi? Que fait Mahatma en banlieue?

C'est une bonne question.

Et ça tombe bien, parce que cet été, le Sac de chips parcourt le Québec à la recherche de statues intéressantes.

Vous l'avez deviné, on est donc allé visiter la statue et on est revenu avec des réponses.

On remercie d'ailleurs le Brossardana pour son travail d'archives très réussi.

Découvrez toutes nos explications dans la vidéo ci-dessus ▲

À la semaine prochaine pour une autre statue qui décore le pays!

Bon été.

