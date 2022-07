Arnaud Soly a conduit avec un «icepack» sur l’entrejambes et c’est très intrigant

L’humoriste Arnaud Soly a publié une magnifique photo de sa fourche sur Instagram, jeudi soir.

• À lire aussi: Arnaud Soly imagine la visite d'Hélène Boudreau chez Apple après son accident de gummy bears et c'est hilarant



Celui qui est à la tête du Club portant son nom de famille a en effet partagé à ses abonnés un superbe cliché montrant un «sachet réfrigérant» (il s’agit bel et bien de l’équivalent français de «ice pack», selon l’OQLF) judicieusement inséré dans l’ouverture de la fermeture-éclair de son short en jeans, alors qu’il est assis au volant de sa voiture.



Soly a accompagné sa publication de la question «Devinez je reviens d’où», ce qui a suscité une panoplie de blagues comiques à caractère sexuel.



En voici quelques-unes en rafale: «Solid Gold?», «Du podcast @la_poche_bleue ?», «Pointe calumet», «D'un tournage avec @iamhely», «Un souper chez Éric Salvail?», «Promenades au parc avec Joël Legendre», «Tulum?» et «De chez Lorena Bobbitt?».

• À lire aussi: Arnaud Soly se transforme en influenceur à Coachella et c'est hilarant

La réponse, on s’en doute bien, est pas mal plus plate que ça.



Arnaud Soly, qui ne l’a pas confirmé, est probablement juste allé se faire sectionner le canal famille.



Rappelons que sa conjointe et lui ont accueilli un deuxième enfant en avril dernier.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s