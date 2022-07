Amanda et Mathieu de l’île de l’amour reviennent sur la nuit torride avec William

Même si l’aventure est terminée, il se brasse toujours de la m**rde entre les insulaires de l’île de l’amour.

Merci d’ailleurs au youtubeur Rémi Desgagné, à qui on doit plusieurs révélations dans ses vidéos Truth or Drink avec les anciens insulaires.

Cette semaine, c’était au tour du couple gagnant de la deuxième saison de l’île de l’amour, Mathieu et Amanda, et on a eu droit à quelques petites confidences sur la fameuse nuit entre Amanda et William.

Rappelons qu’Amanda a été la première vraie flamme de William, avec qui elle a eu une courte relation avant que Mathieu ne fasse son entrée dans l’aventure.

Même si Will et Amanda n’ont pas fait long feu, ils ont partagé une nuit qui a pas mal fait jaser.

Dans la récente vidéo YouTube, on apprend que Mathieu a fortement réagi en découvrant ce qui s’était passé avant son arrivée.

«Ça m’a vraiment, vraiment énervée. Mais c’est le passé et les choses sont arrivées. Ça m’a pris une semaine et demie avant d’avaler la pilule», explique-t-il.

C’est en partie ce qui explique l’immense froid entre Mathieu et William tout au long de la saison.

«Ça a mal commencé et après ça, nos personnalités ne fonctionnaient pas ensemble et ça a fait un effet boule de neige», lance-t-il.

De son côté, Amanda dit qu’elle ne regrette pas ses actions, mais qu’elle aurait préféré enlever ce moment de son parcours.

«Je ne me suis pas sentie bien en voyant ça à la télé. Regarde, c’est arrivé et je ne suis pas fière de ça», dit-elle.

En terminant, Amanda a souligné que les gens narcissiques et qui pensaient seulement qu’à eux la turn off. C’est l’une des raisons pour laquelle ça n’a pas fonctionné avec William.

Ouch.

