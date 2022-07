Hélène Boudreau se fait inviter à un bal de finissants par un gars de 18 ans et elle y va

Un gars a réalisé ce qui est peut-être le fantasme de beaucoup d’ados, c'est-à-dire se pointer à son bal de finissants avec Hélène Boudreau au bras.

Il a même présenté la fameuse fille de l’UQÀM à ses parents.

En story sur son compte Instagram, Boudreau révèle avoir eu beaucoup de demandes de garçons qui voulaient aller à leur bal de finissant avec l’experte en Gummy Bear, mais la plupart d’entre eux se sont désistés à la dernière minute. On se demande pourquoi ?

Eh bien, au moins un des finissants a pris son courage à deux mains et est allé jusqu’au bout de l’idée en amenant Hélène Boudreau à son bal. Non seulement elle a accepté de l’accompagner, mais elle a aussi rencontré ses parents.

Ces derniers avaient l’air bien contents de la voir entrer chez eux.

Vêtue d’une belle robe de bal et au volant d’une Lamborghini, on est certain qu’Hélène Boudreau a fait vivre toute une soirée à son accompagnateur.

Elle termine une vidéo, toujours publiée sur son Instagram, avec un petit sketch dans lequel elle apprend que le garçon en question est âgé de 18 ans et l’invite à terminer la soirée à l’hôtel.

Un happy ending comme on dit.

Bravo à tous les élèves qui finissent leur secondaire.

