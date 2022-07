Lance Stroll se fait traiter d’«autiste» par un commentateur français et ça ne passe pas

La RTBF a suspendu indéfiniment le commentateur Lionel Froissart après qu’il eut qualifié le pilote montréalais Lance Stroll d’«autiste» lors de la diffusion du Grand Prix d’Autriche, en fin de semaine dernière.



TMZ rapporte en effet que le journaliste français de la Radio-télévision belge de la Communauté française Lionel Froissart a employé ce terme à la fois insultant pour les personnes atteintes de trouble du spectre de l'autisme et pour Lance Stroll, pour qualifier le comportement en piste de ce dernier.

Des auditeurs se sont d’abord insurgés de la remarque sur les réseaux sociaux, ce qui a mené la direction de RTBF Sport à poser une action disciplinaire contre son journaliste spécialisé en Formule 1.

"Lance Stroll, l'autiste."



On est où là ? C'est irrespectueux. Immonde de la part de Lionel Froissart.



Un manque de respect pour les autistes. Un manque de respect pour Lance Stroll.



C'est normal cela @F1 sur votre chaine ?pic.twitter.com/6RV2pHjxrt — Alexandre Khaldi (@Alex_Racing1) July 10, 2022



«Lance Stroll, l’autiste, qui va les les...», peut-on entendre dire Froissart dans le court extrait publié sur Twitter.



Son collègue tente de le ramener à l’ordre en rétorquant: «Vous y allez fort, vous y allez fort!»

Mais Froissart persiste et signe: «Mais non, c’est la vérité, franchement.»

Après que le commentaire eut causé un tollé sur les réseaux sociaux, la RTBF a annoncé ce mercredi qu’elle suspendait indéfiniment Froissart.

«La RTBF condamne avec fermeté les propos tenus dimanche 10 juillet à l'antenne par son consultant Lionel Froissart lors du Grand Prix d'Autriche», a indiqué le diffuseur belge par voie de communiqué.

«Associer l'autisme à la façon de communiquer d'un conducteur était déplacé et totalement incompatible avec les valeurs de la RTBF. Une enquête interne va être menée, pour entendre toutes les personnes impliquées. Le but est de comprendre dans le détail ce qui a pu conduire à cet incident. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la RTBF ne travaillera plus avec le consultant en question jusqu'à nouvel ordre.»



Lance Stroll, qui pilote pour l’écurie Aston-Martin, a terminé l’épreuve au 13e rang et est actuellement en 19e place du championnat des pilotes.

