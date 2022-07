Mickey Rourke reproche à Tom Cruise d'avoir joué «le même rôle pendant 35 ans»

Mickey Rourke n'a «aucun respect» pour le travail de Tom Cruise en tant qu'acteur parce qu'il estime qu'il joue constamment le même rôle.

Lors d'une apparition dans l'émission Uncensored, lundi, l'acteur nommé aux Oscars a partagé ses réflexions sur l'acteur de films d'action lorsque l'animateur a évoqué le récent succès au box-office de Top Gun: Maverick.

«Ça ne veut rien dire pour moi, a répondu Mickey Rourke. Le gars fait la même chose depuis 35 ans. Je n'ai aucun respect pour ça.»

L'acteur de Sin City a ensuite expliqué qu'il se souciait plus de la gamme de jeu d'un acteur plutôt que de ses recettes au box-office et a cité plusieurs acteurs qu'il admire pour leur filmographie variée.

«Je me fiche de l'argent et du pouvoir. Je me soucie quand je regarde le travail d'Al Pacino et les premiers travaux de Chris Walken et (Robert) De Niro et le travail de Richard Harris et celui de Ray Winstone. C'est le genre d'acteur auquel je veux ressembler. Monty (Montgomery) Clift et (Marlon) Brando à l'époque.»

L'animateur l'a alors interrompu pour lui demander s'il pensait que Tom Cruise était un «bon acteur», ce à quoi il a répondu: «Je pense qu'il n'est pas pertinent, dans mon monde.»

Tom Cruise a joué un grand nombre de personnages au cours de ses 40 ans de carrière, cependant, il a incarné Ethan Hunt dans la franchise Mission: Impossible depuis 1996.

Au moment où la série se terminera avec Dead Reckoning Partie 2 en 2024, il aura joué son personnage depuis 28 ans.

En plus de Mission : Impossible, il a repris deux personnages: Pete Mitchell dans deux films Top Gun et Jack Reacher dans deux longs-métrages.

