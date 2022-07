Philippe Bond réagit avec fermeté aux accusations de viol lancées par Thomas Levac

Quelques heures après qu’une vidéo l’accusant de viol a commencé à circuler sur le web, Philippe Bond a clamé son innocence sur les réseaux sociaux.



Accusé d’être «un violeur» par l’humoriste et podcasteur Thomas Levac, Bond n’a pas tardé à réagir à la controverse.

Dans un message publié simultanément sur Facebook et Instagram, il qualifie de «fausseté» l’histoire rendue publique par Levac et clame son innocence.



«Depuis les dernières années, de nombreux témoignages racontant des histoires terribles ont circulé. Aucune victime ne mérite ce qu’elle a vécu et malheureusement il y a beaucoup d’autres histoires graves qui demeurent dans l’ombre.»

«Il y a aussi une fausseté qui circule à mon sujet, rendue publique par un humoriste récemment, écrit-il. Aujourd’hui je me lève et je crie haut et fort mon innocence.»



Il raconte ensuite, en utilisant des lettres majuscules pour montrer sa fermeté, qu’il n’a jamais été un agresseur, qu’il ne le sera jamais et qu’il ne se laissera pas se faire accuser sans se défendre.

Il conclut son message en indiquant qu’il entamera des procédures légales.



De son côté, Thomas Levac n’a pas réagi publiquement ce mercredi.

