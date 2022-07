Arnaud Soly fait un doublage désopilant de la fameuse pub de la CAQ

L’humoriste Arnaud Soly n’en rate pas une et c’est sans surprise qu’il a fait de LA publicité de la CAQ sa prochaine cible.



Les élections provinciales approchent à grands pas et c’est sans doute la raison pour laquelle la Coalition Avenir Québec martèle sa nouvelle (et étrange) (et peu convaincante) publicité sur toutes les tribunes.

Si vous n’avez pas eu la chance de la voir à la télé ou avant une vidéo sur le web, nous vous faisons cadeau de ce premier visionnement:



Avouez.

Ceci étant dit, l’humoriste Arnaud Soly, qui naguère jouait de la flûte avec son nez, a sans doute été intrigué par cette curiosité publicitaire.

Comme il le fait souvent, il a pris l’extrait vidéo, mais a jeté la bande sonore aux vidanges pour inventer sa propre version... qui est infiniment meilleure!



Le meilleur bout est sans doute le «mmmgh!» à la toute fin!

