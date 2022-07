Déterminée à avoir du McDo, elle entre par la fenêtre du service à l’auto pour se faire à manger elle-même

Une femme élégamment vêtue d’une robe rose a créé une commotion en s’infiltrant dans un McDonald’s pour se faire à manger.

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok et publiée par l’usagère @greergreer, on peut voir une femme (probablement affamée) grimper par la fenêtre du service à l’auto d’un McDo et convaincre les employés de la succursale de la laisser cuisiner son repas.

Consternée d’apprendre que le personnel n’était pas en mesure de lui préparer le Big Mac espéré en raison d’une pénurie de gants, la dame a pris le taureau par les cornes et a décidé de se rendre en cuisine pour gérer la situation elle-même.

«C’est le premier jour de ma formation et je suis venue vêtue de façon inadéquate», peut-on l’entendre dire, alors qu’elle se fraye un chemin dans la cuisine sous les rires des employés ébahis.



«Elle ne niaise pas. Elle veut faire sa propre nourriture», explique la vidéo TikTok bientôt vue plus d’un million de fois.

Les images ne montrent toutefois pas la jeune femme devant les fourneaux et ne précisent pas si elle est parvenue à ses fins.



Dans les commentaires, plusieurs internautes ont salué l’audace de la cliente ainsi que sa candeur.

D’autres, cependant, considèrent qu’elle est effrontée et qu’elle aurait dû accepter les explications des employés.



«J’aurais appelé la police. Si un commerce est fermé, il est fermé», a dit l’un d’eux.

