Heinz a inventé des frites en forme de cuillères pour pouvoir manger plus de ketchup

Le monde se divise en deux catégories: ceux qui se foutent de la quantité de ketchup sur les frites et ceux que ça obsède.

L’auteur de ces lignes appartient à la première catégorie et était pas mal certain que la majorité des gens en faisait aussi partie.

Or, on dirait bien que l’ensemble des personnes qui sont capricieuses vis-à-vis de la quantité de ketchup que leurs frites peuvent transporter à leur bouche une fois trempées est plus important que ce que l’on pourrait croire.

La filiale royaume-unienne de la compagnie Heinz a donc inventé, juste pour eux, des frites en forme de cuillères qui ont la particularité de pouvoir capter plus de ketchup que les frites traditionnelles.

Appelées «Spoon Friez», les frites-cuillères seront uniquement disponibles pour les gagnants d’un concours ouvert exclusivement aux résidents du Royaume-Uni.

C’est dommage, mais d’ici à ce que cette création culinaire débarque outre-Atlantique, on a deux suggestions pour les gens obsédés par la quantité de ketchup sur leurs frites: boire un bon grand verre de ketchup avant et après avoir mangé vos frites, ou encore, faire le contraire: c'est-à-dire manger du ketchup que vous trempez dans des frites.

