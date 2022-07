Une femme achète une poupée sexuelle qui lui ressemble à son mari, pour les fois où ça ne lui tente pas vraiment

Incapable de satisfaire la libido particulièrement intense de son conjoint, une Britannique a trouvé une solution créative pour maintenir l’harmonie dans son couple.



Char Grey, une Britannique de 23 ans, a raconté à des médias de son pays que, faisant face à l’impossibilité de satisfaire sexuellement son époux, elle s’était résolue à lui offrir une poupée sexuelle à son effigie pour s’«enlever de la pression».

De cette façon, Callum, 28 ans, peut combler ses besoins avec la poupée nommée Dee, lorsque Char n’a pas envie de s’adonner à la sexualité.



Le plus étonnant est cependant que la poupée d’une valeur d’environ 2300 dollars canadiens soit une copie conforme de sa propriétaire.

Le couple a acheté la poupée sur Internet en juin, après avoir possédé une poupée une autre poupée qui ne leur convenait pas.

Cette fois-ci, ils ont opté pour un modèle plus réaliste qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la blonde Char.

«Il y avait tellement de choix, mais nous avons finalement trouvé Dee, qui, selon nous, me ressemble», a déclaré la principale intéressée, avant d’expliquer de quelle façon la nouvelle venue s’est immiscée dans leur vie sexuelle.

«Je ne suis jamais jalouse parce qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans - elle n'est pas réelle mais elle a définitivement pimenté les choses», a dit celle qui, avec son mari, tient un compte OnlyFans doté de plus de 2000 abonnés.



«Nous parlions de pimenter les choses et de faire un ménage à trois ou à quatre, mais comme la plupart des filles, j'avais peur de ne pas aimer voir Callum avec une autre femme. C'était une décision commune d'acheter une poupée sexuelle, mais c'était la meilleure décision et cela a définitivement amélioré notre vie sexuelle», a indiqué la jeune femme.

«C'est génial parce que Callum a une forte libido et si je ne suis pas d'humeur, il a Dee. Nous aimons tous les deux expérimenter avec elle - et elle se joint également régulièrement à nos sessions torrides. Elle n'est pas "juste une poupée ". Nous sommes vraiment attachés à elle. Elle a aidé à renforcer notre relation – et à mettre le feu à notre vie sexuelle», a-t-elle expliqué.



Son amoureux a conclu en disant que Dee les avait définitivement rapprochés.

