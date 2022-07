Peu de gens se souviennent de cet ancien premier ministre, mais il a une statue de lui à Joliette

Caché dans un beau parc portant le même nom que lui, le buste d’Antonio Barrette est somme toute assez discret.



Le politicien, illustre dans sa région mais pas tellement dans le reste du Québec, a en effet droit à un magnifique monument à son effigie dans le parc portant son nom, au coeur du «village de l'industrie», Joliette!

On lui a donc payé une petite visite, presque aussi longue que son règne comme Premier ministre du Québec. C'est à voir ci-haut! ▲

On a entre autres découvert qu’il existe une Association des Barrette du Québec et on a trouvé ça un peu rigolo.



C’était le septième arrêt de notre petite tournée des passionnantes statues du Québec.

Soyez des nôtres la semaine prochaine pour le prochain épisode: même Chips-Heure, même Chips-Poste.

Et regardez les autres épisodes si vous ne les avez pas encore vus!

