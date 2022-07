Un homme en sous-vêtements passe subtilement derrière une intervenante en direct à la télé

Comme aux premiers jours de la pandémie de COVID-19, un homme insouciant s’est retrouvé en bobettes à la télé, pendant que sa femme était interviewée.



Ce type d’incident, fâcheux pour les personnes concernées mais rigolo pour les téléspectateurs, a en effet connu son heure de gloire quand, confinement oblige, les humains ont été obligés de découvrir les joies du télé-travail.

Il y a eu le maire d’Anvers pris les culottes baissées.



Il y a eu le député canadien pris les culottes à terre.

Et il y a eu le mari dans la douche, pas de culottes.

Entre autres.



Puis, COVID passant, les humains se sont habitués aux Zooms et autres logiciels de vidéoconférence, et la mode d’apparaître à la télé peu ou pas habillé s’est estompée.



Mais avec la nouvelle vague de coronavirus qui frappe fort cet été, on est en droit de penser qu’on aura bientôt droit à une nouvelle vague de vidéos malaisantes montrant des gens trop insouciants à moitié vêtus.

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé cette semaine, à CNBC, lorsque Andrew Ross Sorkin a virtuellement invité la PDG d’Aureus Asset Management, Karen Firestone, à son émission.



Madame Firestone a d’abord eu de la misère à faire taire son chien, la forçant à s’excuser à l’animateur.



«Ne soyez pas désolée! Vous savez, on aime ça... C’est une émission en direct. C’est ce qu’on aime», a alors lancé l’hôte de Squawk Box.

C’est ce moment qu’a choisi un homme non-identifié et en sous-vêtements pour subtilement traverser la pièce derrière la femme d’affaires.

(Ça se passe à 1:40 dans la vidéo ci-dessous).



Le passage du mystérieux demi-nuvite a cependant été un succès.

Aucun des deux interlocuteurs n’a semblé l’avoir remarqué et il a pu (sans doute) retourner à son repassage de pantalon.

