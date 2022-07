La Première ministre française filmée en train de vapoter à l’Assemblée nationale

Élisabeth Borne est dans l’embarras depuis qu’elle a été aperçue en train de fumer une cigarette électronique à l’Assemblée nationale.

Mardi le 19 juillet dernier, les élus français étaient réunis pour examiner un projet de loi sur le pouvoir d’achat.

• À lire aussi: La «pilote qui vapote» se filme au volant en buvant de l'alcool

Ce qui a toutefois retenu l’attention, c’est que la cheffe du gouvernement n’a pas su résister à la tentation de s’en griller électroniquement une, selon ce que rapporte CNEWS.

Alors que le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti avait la parole, des images devenues virales montrent la politicienne nommée Première ministre le 16 mai dernier baisser son masque pour prendre une «poff» de cigarette électronique, en plein Hémicycle.

Svp j'ai fais retour sur image plusieurs fois... C moi ou Mme Borne vapote avec son masque à l assemblée ? 🤔😅😅😅#COVID #AssembleeNationale #ElisabethBorne #vapote #masque pic.twitter.com/Wjn8BkEDpd — Beli Nda 🇱🇧🇨🇵 (@BeliNda2708) July 20, 2022



Le pire dans tout ça, c’est que ce n’est pas la première fois que l’élue est prise en flagrant délit de tabagisme à l’intérieur d’un haut-lieu du gouvernement français.

• À lire aussi: Cette étrange machine peut égrainer le pot et rouler des joints parfaits



Il y a quelques mois à peine, elle avait vapoté au Sénat, alors qu’elle était ministre du Travail.

La ministre du travail Elisabeth Borne vapote tranquillou au Sénat. pic.twitter.com/mk9gDcXZPN — Vilain Syndicaliste (@MarxFanAccount) February 16, 2022



Et un an plus tôt, c’est un député des Républicains, Maxime Minot, qui avait rapporté que madame Borne vapotait «tranquillement» alors qu’il la questionnait dans l’Hémicycle.

Sympa la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion @Elisabeth_Borne qui vapote tranquillement pendant que je lui pose une question dans l’hémicycle...

Le nouveau monde est vraiment « particulier »... — Maxime Minot (@MaximeMinot) January 12, 2021

En se bornant à vapoter dans ces lieux, Borne s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150 euros.

• À lire aussi: 14 moments WTF des politiciens québécois

En effet, le code de la santé publique français stipule que la consommation des produits du vapotage est interdite dans les lieux accueillant des postes de travail, fermés et couverts à usage collectif.

Le Parlement en fait donc partie.

Mais bon, parions qu’elle a les moyens de payer l’amende...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s