Voici les endroits où Dua Lipa a «chillé» à Montréal

Pincez-vous! Dua Lipa a été aperçue à Montréal et elle semble bien en profiter.

C'est mardi que Dua Lipa fut repérée en train de profiter de la métropole québécoise en compagnie de son petit frère, Gjin Lipa.

Sachez qu'il est fort possible que vous croisiez la starlette Dua Lipa cette semaine puisqu'elle offre deux concerts dans la ville, un au Centre Bell lundi et un à Osheaga dimanche. Gardez l'œil ouvert!

Voici les établissements qu'ils ont visités durant leur épopée montréalaise:

1. Bagel Saint-Viateur

DUA LIPA VIA INSTAGRAM

À la question «Êtes-vous plus Bagel Fairmount ou Saint-Viateur?», Dua Lipa aurait sans doute répondu Saint-Viateur. La vedette a fait un arrêt dans cette institution montréalaise du Mile-End afin de se préparer un petit pique-nique. Saumon fumé, bagel frais, câpres et fromage à la crème, voilà la parfaite initiation à Montréal!

2. Parc du Mont Royal

Après une balade, c'est au parc du Mont-Royal que le duo s'est arrêté pour déguster le pique-nique.

3. Habitat 67

DUA LIPA VIA INSTAGRAM

Dua Lipa semble avoir apprécié l'architecture unique d'Habitat 67 puisqu'elle y consacre une photo dans son carrousel.

4. Vieux-Montréal

DUA LIPA VIA INSTAGRAM

Dans une publication Instagram, il est possible de voir que Dua et son petit frère se sont baladés dans le Vieux-Montréal. Sur le cliché, il est possible de reconnaître la galerie d'art de l'artiste Oli Corno, la Galerie Corno X Beauchamp, ainsi que la Galerie LeRoyer situées sur la rue Saint-Paul Ouest. Une magnifique rue de Montréal!

