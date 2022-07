Un républicain vote contre le mariage gai... et assiste au mariage de son fils gai

L'élu républicain de la Pennsylvanie Glenn Thompson a assisté le week-end dernier au mariage de son fils gai... quelques jours après avoir voté contre un projet de loi fédérale visant à obliger les États à reconnaître les unions entre personnes de même sexe.

«Le représentant et Mme Thompson étaient ravis d’assister au mariage de leur fils, alors qu’il entame ce nouveau chapitre de sa vie. Les Thompson sont très heureux d’accueillir leur nouveau gendre dans leur famille», a souligné lundi au Washington Post l’attachée de presse de l’homme politique, Maddison Stone.

AFP Le représentant républicain Glenn Thompson, en 2017.

Pourtant, le 19 juillet dernier, trois jours avant le mariage de son héritier, Glenn Thompson et 156 autres républicains de la Chambre des représentants se sont opposés au «Respect for Marriage Act».

Cette loi vise à protéger le mariage de personnes de même sexe partout aux États-Unis, par crainte d’un retour en arrière de la Cour suprême en la matière. Rappelons que la Cour suprême a récemment invalidé l'arrêt Roe contre Wade, qui garantissait le droit à l’avortement partout aux États-Unis.

• À lire aussi: Grâce à 47 républicains, le Congrès américain vote une loi pour protéger les mariages homosexuels

Malgré l'opposition républicaine, la loi a été adoptée par la Chambre. Quarante-sept républicains se sont joints aux 220 élus démocrates, ce qui signifie que le projet de loi a reçu l'appui de 267 élus contre 157. Le projet de loi doit maintenant recevoir l'appui d'une majorité d'élus au Sénat, ce qui s'annonce compliqué.

Il faut savoir qu'une majorité d'Américains soutiennent le mariage entre personnes de même sexe (71%), y compris dans les rangs républicains. La droite religieuse y reste néanmoins majoritairement opposée.

Un «stunt électoral»

Après la tenue du vote, l’attachée de presse de M. Thompson, Maddison Stone, n’a pas tardé à dénoncer la nouvelle loi.

Dans un courriel envoyé au Centre Daily Times, elle affirmait que ce projet de loi est «rien de plus qu’une manœuvre de stunt électoral pour les démocrates au Congrès qui n’ont pas réussi à s’attaquer à l’inflation historique et aux prix incontrôlables de l’essence et de l’épicerie».

