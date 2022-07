Jacob et Bianca annoncent qu'ils ne sont plus ensemble

La très compliquée histoire d'amour de Jacob et Bianca, qu'on a vu naître pendant la deuxième saison de l'île de l'amour, est terminée.

Jacob en l'a d'abord confirmé sur les réseaux sociaux, jeudi. La production de l'émission a ensuite reçu ce communiqué rédigé par Jacob mais «approuvé» par Bianca:

«Bianca et moi avons décidé de continuer nos chemins de vie séparément, l’amour, la distance l’envie ne fait pas parti des raisons de notre décision, ont vous remercie de tout l’amour que vous nous avez envoyé tout au long de l’aventure et après nos parcours. Pour le moment Bianca et moi avons besoin de temps pour nous mêmes. Nous sommes reconnaissant du parcours que nous avons vécu ensemble en République [dominicaine] et nous le serons toujours. Encore une fois merci énormément à tous, je vous aimes.»

Sur le compte Instagram de Jacob, plus de trace de Bianca. Les photos ont disparu.

Sur celui de Bianca, il n'en reste seulement qu'une, que voici:

La relation s'est-elle mal finie, malgré ce que disent les anciens tourtereaux? À suivre...

Rappelons qu'il s'agit du troisième couple de l'île de l'amour à officialiser sa rupture cette année. William et Angélie ainsi que Kharl et Amélie ont déjà confirmé ne plus se fréquenter.

Aux dernières nouvelles, les gagnants Amanda et Mathieu, ainsi que Megan et Shady seraient toujours ensemble.

Mais... qui sait?

