Maxi est fier d'offrir une foule d'aliments du Québec et lance une grande compétition

Maxi ne niaise pas avec les produits québécois: un maximum dans tous leurs magasins et en tout temps.

C’est pourquoi les Québécois sont invités à encourager leur Maxi local cet été avec le Défi MAXICI. En gros: on cherche le Maxi qui vend le plus de produits d’ici!

Comment participer? C’est simple, pour faire gagner votre Maxi, promenez-vous dans les allées du magasin et sélectionnez les produits authentifiés du logo Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec, d'ici le 29 août 2021.

Vous avez l’embarras du choix parmi les fruits et légumes, les fromages, les pains, les viandes et les poissons du Québec. Et l’enjeu est gros: le Maxi qui remportera la compétition sera couronné «Maxi le plus bleu du Québec».

Ok, c’est ben beau «mais moi qui achète déjà plein de produits québécois au quotidien, qu’ossé que ça me donne», vous demandez-vous peut-être?

Le Maxi gagnant aura des surprises pour ses clients: ils courent la chance de remporter 10 000 points PC Optimum! Ça vous fait beaucoup de réserves de crème glacée, de litres de sirop d’érable ou de piles de côtelettes de porc.

Vous avez jusqu’au 29 août prochain pour participer. Grouillez-vous, c’est commencé!

Oh et en passant, Maxi vient de lancer une collection d’autocollants d’ici pour parechoc de voitures, et on doit dire qu’on les apprécie pas mal... surtout celui avec une grosse patate, mais ça, c’est peut-être juste parce qu’on est un gros Sac de chips SUPER BIAISÉ. #PatatePourToujours

Pour chaque autocollant vendu, 1 $ sera remis à la Fondation pour les enfants le Choix du Président et vous pourrez vous les procurer dans tous les Maxi du Québec. Bref, une façon ludique d’encourager la cause et d’afficher vos couleurs en soutenant les produits locaux!

Bonne chance à tous les Maxi, à tous les aliments d’ici et à toutes les personnes du monde!