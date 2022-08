Jean-Sébastien Girard a trouvé son sosie et c’est à s’y méprendre

Depuis la fin de La soirée est (encore) jeune, le petit Jean-Sébastien Girard se tient occupé.

Avec le rodage de son premier one man show, l’animation de son émission JS Tendresse, la tournée JS Tendresse en plus de s’occuper de sa mère, on pourrait croire qu’il ne reste pas beaucoup de temps à l'ancien recherchiste pour fureter le web.

Et pourtant, dimanche matin, l’homme aux 1000 talents a partagé une de ses trouvailles via sa page Facebook.

«Y'a des limites à avoir un sosie (non, c'est pas moi)» peut-on lire en légende d’une photo de quelqu’un qui pourrait facilement être lui.

Mais non.

L’homme sur la photo est le talentueux artiste canadien Aaron Reynolds.

Il est surtout connu pour son projet ‘Effin Birds dans lequel il dessine et écrit à propos des oiseaux.

Si sur la photo partagée par JS, Reynolds a l’air de son frère jumeau, sur les autres photos de l’artiste, la ressemblance est un peu moins frappante. Il a plus l’air d’un cousin.

Au Sac de chips, nous avons toujours trouvé que Jean-Sébastien Girard ressemblait à l’auteur-compositeur-interprète Luc De Larochellière.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

