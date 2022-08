Taylor Swift est la star championne de la pollution

Au cours des dernières années, la vedette de la chanson Taylor Swift a souvent parlé publiquement de ses valeurs environnementales.

Mais, apparemment, les bottines ne suivent pas les babines.

On sait que les vedettes internationales sont souvent connues pour l’utilisation excessive des jets privés. Récemment, Kylie Jenner et Drake ont été tous les deux fortement critiqués par le public à ce sujet. Mais, selon un nouveau dossier publié par la firme de recherche Yard, il semble que Mme Swift serait de loin celle qui a créé le plus d’émissions de gaz à effet de serre cette année.

Selon le rapport, le jet de la chanteuse aurait été utilisé 170 fois entre le 1er janvier et le 19 juillet 2022, pour un total de 22 923 minutes dans le ciel, soit 16 jours. Ces vols ont produit plus de 8200 tonnes de carbone, ce qui équivaut à 1184 fois les émissions d’une personne moyenne.

Un représentant de Mme Swift a affirmé à Rolling Stone que le jet était régulièrement prêté à des amis de la chanteuse, donc qu'elle ne serait pas responsable de l’entièreté de la pollution causée par l’appareil.

Pour rédiger son rapport, Yard a tiré ses chiffres de Celebrity Jets, un site qui répertorie les vols effectués par des avions appartenant à différentes célébrités.

En deuxième place sur la liste des vedettes les plus polluantes arrive le boxeur Floyd Mayweather, qui serait responsable de 7076 tonnes de CO 2 . Il est suivi par le rappeur et homme d’affaires Jay-Z. Cependant, ce dernier affirme que son jet est un jet corporatif de la compagnie Puma, dont il est le directeur créatif, et il affirme que de nombreux athlètes représentés par la marque de vêtements de sport l'utilisent.

Ensuite, on retrouve, dans l’ordre, les personnalités suivantes: Alex Rodriguez, Blake Shelton, Steven Spielberg, Kim Kardashian, Mark Wahlberg, Oprah Winfrey et Travis Scott.

Les deux vedettes qui ont inspiré la liste, Kylie Jenner et Drake, sont classées au 19e et au 16e rang, respectivement.

