L'une des deux Québécoises arrêtées pour trafic de drogue en Australie publiera un livre sur son histoire

En 2016, deux Québécoises ont essayé de faire entrer une trentaine de kilogrammes de cocaïne en Australie. Aujourd’hui, l’une d'entre elles raconte son histoire dans un livre.

L’histoire d’Isabelle Lagacé et Mélina Roberge, arrêtées pour trafic de drogue sur un bateau de croisière, a marqué la province.

Les deux Québécoises qui ont tenté d’importer de la cocaïne au pays des kangourous ont finalement écopé de sept et huit ans de prison à l’autre bout du monde.

Libérée en mai 2021, l’une des deux fautives est prête à raconter leur histoire et à la partager avec le public.

Roberge a annoncé sur sa page Instagram qu’après un an de travail en collaboration avec l’auteure Claudia Berthiaume, elle publiera prochainement un livre racontant sa version des faits.

«En août 2016, deux jeunes femmes dans la vingtaine ont été arrêtées pour importation de drogue en Australie. J’étais l’une d’entre elles. La leçon apprise est beaucoup plus grande que l’histoire elle-même et je tenais à saisir la chance de la raconter dans mes propres mots. Cela fait un bout de temps que j’attendais avec impatience de pouvoir dévoiler ce projet qui, au départ, me semblait impossible à accomplir», explique Roberge.

«Moi et mon auteure (devenue ma grande amie), Claudia, avons gardé ce projet le plus secret possible jusqu’à maintenant et j’en tremble tellement je suis reconnaissante et excitée d’enfin pouvoir partager avec vous les cinq années qui ont changé le parcours de ma vie», ajoute-t-elle.

Photo Facebook Isabelle Lagacé

De son côté, Isabelle Lagacé partage sa version de cette histoire de trafic de drogue en haute mer dans une minisérie documentaire sur Crave intitulée Cocaïne, prison & likes: la vraie histoire d'Isabelle.

Le livre devrait paraître le 14 septembre prochain pour les intéressés!

