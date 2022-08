Vous pourriez (presque) manger de la bouffe pour chats dans ce resto de New York

Vous êtes-vous déjà demandé ce que goûte la nourriture que vous donnez à votre chat? Eh bien, c’est l'expérience que vous proposera un restaurant éphémère de New York.

L’entreprise Purina, qui est propriétaire de la marque de nourriture humide pour animaux Fancy Feast, a annoncé la semaine dernière l’ouverture (pour deux soirs seulement) du Gatto Bianco.

Dans ce resto éphémère, nommé en l’honneur du célèbre chat blanc qui figure sur les emballages de la marque Fancy Feast, il sera possible de déguster des plats imaginés par la cheffe maison de Fancy Feast, Amanda Hassner, et le chef italien (étoilé par le Guide Michelin) et restaurateur new-yorkais, Cesare Casella.

Pas question donc de manger de la bouffe en conserve...

Les plats seront inspirés des recettes Fancy Feast Medleys, qui rendent hommage à la cuisine italienne traditionnelle, indique l'entreprise.

Purina La façade du restaurant éphémère Gatto Bianco.

Pour la cheffe Hassner, la «nourriture a le pouvoir de nous connecter aux autres», et c'est aussi le cas pour un maître et son chat.

L'idée, avec ce restaurant, est donc de vous permettre de mieux comprendre ce que mangent vos compagnons à quatre pattes.

PHOTOS Purina

RÉSERVEZ VOTRE PLACE!

Si ça vous intéresse, vous feriez mieux de réserver dès que possible.

Le Gatto Bianco, situé dans le West Village de New York, ne sera ouvert que les 11 et 12 août prochains et il pourra accueillir chaque soir seulement huit personnes de 21 ans ou plus (quatre réservations de deux personnes).

Vous pourrez réserver à compter du jeudi 4 août, à midi.

Le chef Casella promet de faire voyager les 16 amateurs de minous jusqu'en Toscane, grâce à son menu dégustation gratuit.

Et si vous ne réussissez pas à réserver votre place, vous pourrez télécharger les recettes sur le site web de Purina.