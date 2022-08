Des usagers du métro chantent du CCR en chœur et ça nous fait du bien

Un moment magique a eu lieu dans le métro en fin de semaine alors que les usagers se sont joints à un chanteur de rue et ont offert toute une performance!

Comme quoi le métro n’est pas tout le temps désagréable.

Grâce à nos homologues de chez Narcity, on a eu la chance de voir une station de métro très animée ce week-end.

En sortant de la station, les usagers ont tous chanté en chœur Have You Ever Seen the Rain de Creedence Clearwater Revival, et ça fait du bien de voir ça!

On se doute que les gens présents se rendaient ou revenaient du festival Osheaga. Disons que la journée a sûrement bien commencé.

On ne sait pas si ça leur a fait du bien de chanter à tue-tête dans une station de métro, mais à nous, oui!

On est beaux, quand même, les Québécois, quand on veut.

